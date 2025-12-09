Феміністичний вестерн, кіберпанк і різдвяний вайб: сім серіалів грудня

Грудень — час великих передріздвяних прем’єр. На великі екрани виходять стрічки, що розраховують на відвідини кіно у свята й «оскарівські» номінації. Тому вибір контенту для малих екранів у грудні зазвичай небагатий. Та все ж маємо непоганий вестерн, потужний кіберпанк, а також продовження вже відомих шоу. Щось із цього стане точно в пригоді в перерві між марафонами про Гаррі Поттера та різдвяних казок.

«Покинуті»

Де: Netflix

Коли: 4 грудня

Netflix розпочинає цей грудень із захопливого неовестерну. Дія розгортається у 1850-х. За дорогоцінний шмат землі змагаються дві родини, багата й бідна. Однак на відміну від класичних вестернів, тут сімейними кланами керують жінки (Ліна Гіді та Джилліан Андерсон). Це історія наповнена помстою, кривавими розбірками, сімейними драмами та складними моральними виборами.

Вочевидь, стримінг хоче повторити успіх вестерну «Первісна Америка», тож варто чекати на дорогий і якісний серіал.

«Ціна зізнання»

Де: Netflix

Коли: 5 грудня

Netflix далі освоює азійський ринок і відпрацьовує запит західного глядача, тож пропонує у грудні нову дораму. «Ціна зізнання» — це 12-серійне шоу із зірковим складом серіалу «Гра в кальмара» в головних і другорядних ролях.

Жінку звинувачують у вбивстві чоловіка, і таємнича незнайомка пропонує їй здобути волю в обмін за ще одне вбивство. Очікуйте чергової південнокорейської соціальної головоломки з фірмовим азійським саспенсом і трилерними поворотами сюжету.

«Битва між Сушею та Морем»

Де: BBC

Коли: 7 грудня

Союз між британським суспільним мовником і Disney+ дає непогані результати. Тепер у світ виходить чергова версія пригод Доктора Хто, який мандрує світом уже більш ніж шість десятиліть.

Новий спіноф поставить людство на межу великої війни з расою підводних дияволів. Сюжет шоу сповнений політичних інтриг, фантастичних пригод і яскравих монстрів. Заявлений у трейлері візуальний складник говорить про те, що нова версія пригод Доктора Хто може повернути інтерес старої фанбази, яка відписалася від цього всесвіту ще кілька років тому.

«Людина проти немовляти»

Де: Netflix

Коли: 10 грудня

Як-не-як, а грудень — час різдвяно-новорічних свят, тому Netflix дарує сімейну комедію з легендарним Містером Біном у головній ролі. Новим серіалом комік продовжує співпрацю зі стримінгом, розпочату у 2022 році серіалом «Людина проти бджоли», де головний герой Тревор Бінглі потрапляв у незручні та смішні ситуації, воюючи з бджолою.

Мінісеріал перенесе глядача у типовий кіноріздвяний антураж, а Тревор Бінглі тепер стане названим батьком для знайденої дитини. Серіал обіцяє ще більше гегів, ще більше тілесних жартів і, звісно, казково-святкову атмосферу.

«Фолаут», 2 сезон

Де: Amazon Prime Video

Коли: 17 грудня

Фанатам культової відеогри приготуватись. Amazon Prime випускає другий сезон серіалу за культовою відеогрою. У центрі сюжету буде мандрівка у Нью-Вегас, розмовою про яку завершився перший сезон. Героїв очікує ще більше мутантів, фракцій і політичних інтриг. Кожен шукатиме «себе з минулого» та намагатиметься розв'язати моральні дилеми.

Перший сезон «Фолауту» показав дуже якісну роботу з першоджерелом і дбайливо переніс відому постапокаліптичну відеогру в кіноверсію. Сподіваємося, що другий сезон матиме не менше екшну, драйву й гумору, щоб утримати ритм цього ядерного шоу.

«Емілі в Парижі», 5 сезон

Де: Netflix

Коли: 18 грудня

Один з найпопулярніших серіалів-ромкомів повернеться у грудні з новим десятисерійним сезоном. Тепер американка Емілі матиме пригоди не лише у Парижі, але й Римі.

Серіал обіцяє не відходити від лінії любовних драм, красивих костюмів і сповнених лоску локацій. Творці пророкують, що цей сезон стане найскандальнішим і найефектнішим — а втім, вони це кажуть про кожен сезон.

«Копенгагенський тест»

Де: Peacock

Коли: 27 грудня

На завершення грудня — шпигунський сай-фай у жанрі кіберпанку. Аналітик американської розвідки шукатиме шпигунів, які змогли зламати його мозок й отримати доступ до всього, що він знає, бачив і чув.

Саспенс нового серіалу базуватиметься на інтригах подвійних агентів, на фейкових спогадах і нелінійній оповіді. Шоу обіцяє достатню кількість екшну й перегонів, щоб не перетворити ці «ігри розуму» на дуже складну психологічну драму.