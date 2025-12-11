Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
​Джонні Депп хоче зняти англомовну версію "Майстра і Маргарити" Булгакова

Стрічку вже анонсували на Міжнародному кінофестивалі Червоного моря в Саудівській Аравії.

Джонні Депп
Фото: EPA/UPG

Американський актор і режисер Джонні Депп стане продюсером англомовної екранізації роману письменника Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита", а також, імовірно, виконає головну роль.

Про це повідомляє Variety.

Зазначається, що проєкт планує реалізувати продюсерська компанія Деппа IN.2 Film у співпраці з Tribune Pictures та продюсерками Світланою Мігуновою-Далі й Грейс Ло, які раніше працювали з актором над історичною драмою "Жанна Дюбаррі" (2023).

Видання зазначає, що нині Мігунова-Далі та Ло судяться щодо російської екранізації "Майстра і Маргарити" 2024 року від російського режисера Михайла Локшина - він звинувачує продюсерок у блокуванні показів фільму в кінотеатрах США.

Стрічку вже анонсували на Міжнародному кінофестивалі Червоного моря в Саудівській Аравії. Режисера фільму поки що не затверджено, а деталі кастингу - не розголошують. Зйомки планують розпочати наприкінці 2026 року.

"Це фантастична сатирична історія про кохання, художню свободу та вічну боротьбу добра і зла. Далі йде темно-комічна, надзвичайно фантазійна історія про невичерпну енергію, філософську глибину та духовний бунт — твір, який залишається надзвичайно актуальним і сьогодні і є вічним нагадуванням про силу мистецтва кидати виклик", — йдеться в синопсисі фільму.

Роман Булгакова буде адаптовано англійською мовою вперше. Раніше екранізацію намагалися здійснити такі режисери, як Роман Поланскі, Федеріко Фелліні, Террі Гілліам і Баз Лурман, однак жоден із проєктів не було реалізовано.

  • В українському Інституті Національної пам'яті вважають, що використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів та юридичних осіб, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики. У своїх творах він не показав жодного позитивного персонажа-українця, пародіював чи глузливо перекручував українську мову, глузував із української автокефальної церкви, заперечував саме існування української нації і дискредитував кобзарську традицію.
