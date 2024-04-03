Інститут національної пам'яті: Використання імені Булгакова є пропагандою російської імперської політики

Використання імені Михайла Булгакова у назвах географічних об’єктів та юридичних осіб, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики.

Про це йдеться у фаховому висновку Українського інституту національної пам'яті.

Булгаков у народився у Києві у родині вихідця з Орловської губернії Афанасія Булгакова. Закінчив медичний факультет Університету св. Володимира у Києві, у 1916-1919 роках працював хірургом у шпиталях Червоного Хреста в Кам’янці-Подільському та Чернівцях, земським лікарем у Смоленській губернії, венерологом у Києві. З 1921 р. і до смерті мешкав у Москві. Всі твори Булгакова написані російською мовою.

"Михайло Булгаков – імперець за світоглядом, затятий українофоб... Письменник, не зважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні", - йдеться у висновку УІНП.

Нав’язливо декларована зневага Булгакова до України закорінена в тому, що його родину прислали до Києва з Орловської губернії для колоніальної діяльності. Батько був російським богословом, викладачем Київської духовної академії та цензором, що займався утисками української культури.

Члени експертної комісії Інституту національної пам'яті відзначили, що упередженість Булгакова до українського світу. Він у творах не подає жодного позитивного персонажа-українця, пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви, заперечує саме існування української нації, дискредитує і кобзарську традицію.

"Отже, Михайло Булгаков упереджено й виразно негативно ставився до всього українського – українців, їхньої мови, культури, права на власну державу тощо, а його творчість безпосередньо пов’язана з глорифікацією російської імперської політики та неприхованою українофобією. Присвоєння його імені географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, об’єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам’ятників та пам’ятних знаків в Україні було втіленням русифікації", - йдеться у висновку УІНП.

Дерусифікація та декомунізація в Україні