На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який "торгував" діагнозами

Чиновник зі спільниками "продавали" довідки про непридатність до служби у ЗСУ. Вартість "послуги" коливалася від 3 до 5 тисяч доларів.

На Житомирщині викрили 39-річного голову обласної військово-лікарської комісії, який обіцяв за винагороду підготувати "потрібний" висновок про непридатність до служби. Лікаря та ще двох його спільників затримали правоохоронці під час отримання чергового траншу.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Житомирській області.

Зазначається, що спільниками голови ВЛК були двоє цивільних віком 55 та 65 років, які підшукували серед пацієнтів-військових, направлених для проходження комісії, зацікавлених в отриманні статусу непридатності до служби або ж групи інвалідності. Сприяли та надавали фальсифіковані довідки лікарі низки клінік в Житомирській, Вінницькій областях та місті Києві.

Посередники обіцяли "вирішити" такі питання за винагороду, їх вартість коливалася від 3 до 5 тисяч доларів залежно від реальних травм, поранень та захворювань клієнта, а також "бажаного результату".

3 квітня військового медика затримали разом зі спільниками під час отримання хабаря. Черговий транш у розмірі 900 доларів вилучили.

"Того ж дня слідчі поліції області провели дев’ять обшуків в службових кабінетах, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Поліцейські виявили та вилучили майже 20 тисяч доларів і 40 тисяч гривень, банківські картки, медичну документацію, чорнові записи, мобільні телефони, флеш-накопочувачі, жорсткі диски, автівки", – повідомили у поліції.

Поліцейські задокументували ще ряд фактів отримання хабарів фігурантами.

Фото: Нацполіція Голова Житомирської обласної ВЛК торгував "правильними" діагнозами

Слідчі оголосили лікарю підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Спільникам додатково інкриміновано пособництво (ч. 5 ст. 27 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Одночасно вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нині триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

Фігурантам може загрожувати від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.