Зеленський провів Ставку: звітували Сирський, Умєров і Баргилевич

Серед ключових питань Ставки були ситуація на фронті, БПЛА, РЕБ і ППО.

Сьогодні, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Ставка. Основні питання – фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона", – написав він у телеграмі.

Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках. Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Таклж йшлося про дані розвідок про подальші плани ворога та дії України у відповідь.

Крім того, прозвітував президентові міністр оборони України Рустем Умєров.

"Звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод. Доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми", – зазначив Зеленський.

Також на Ставці заслухали доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору. Також йшлося про результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО.

"Низка доручень щодо подальшого вдосконалення наших тактик", – написав глава держави.

У лютому Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.