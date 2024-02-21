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Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

До складу Ставки увійшли двоє людей. 

Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться в Указі № 83/2024 від 21 лютого 2024 року президента України.

Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

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Крім того, зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача виведений Максим Миргородський.

  • Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Генерального штабу ЗСУ - ним став генерал-майор Анатолій Баргилевич.
  • Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Ним став генерал-майор Олександр Павлюк. 
  • Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, цю посаду обіймав Максим Миргородський.
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