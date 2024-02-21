Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться в Указі № 83/2024 від 21 лютого 2024 року президента України.

Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Крім того, зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача виведений Максим Миргородський.