Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це йдеться в Указі № 83/2024 від 21 лютого 2024 року президента України.
Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.
Крім того, зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача виведений Максим Миргородський.
- Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Генерального штабу ЗСУ - ним став генерал-майор Анатолій Баргилевич.
- Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Ним став генерал-майор Олександр Павлюк.
- Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, цю посаду обіймав Максим Миргородський.