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Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича

Також визначені заступники начальника Генерального штабу. 

Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича
Генерал Анатолій Баргилевич
Фото: https://armyinform.com.ua/

Сьогодні президент України Володимир Зеленський поміняв керівника Генерального штабу Збройних Сил України. 

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі”, - повідомив президент.

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Володимир Зеленський подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років війни. 

“Сьогодні ж Головком Сирський визначив кандидатури заступників, і я підпишу відповідні укази. Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів”, - зазначив Верховний головнокомандувач.

54-річний Анатолій Баргилевич – генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року – начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони. Він – давній співпрацівник Сирського, очолював його штаб під час оборони Київщини. У 2022-2023 роках – начальник штабу ОСУВ "Хортиця" під командуванням Сирського.

9 жовтня 2023 року президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Баргилевича новим командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. 

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський провів вручення державних нагород. Серед нагороджених – колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов.

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