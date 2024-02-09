Карстен Брейер зустрівся з Рустемом Умєровим і Олександром Сирським.

Київ відвідав генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, Рустем Умєров представив Брейеру новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Під час зустрічі Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій і подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.

Фото: Міноборони України Зустріч генерального інспектора Бундесверу Карстена Брейера, глави Міноборони Рустема Умєрова і головкома ЗСУ Олександра Сирськ

Сторони обговорили потреби Збройних сил України в озброєнні, боєприпасах, системах протиповітряної оборони.

Умєров заявив, що "ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі".