Київ відвідав генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер.
Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, Рустем Умєров представив Брейеру новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Під час зустрічі Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій і подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.
Сторони обговорили потреби Збройних сил України в озброєнні, боєприпасах, системах протиповітряної оборони.
Умєров заявив, що "ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі".
- Напередодні Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України і призначив Олександра Сирського.
- Що відомо про нового головкома - читайте в нашому матеріалі.
- Рустем Умєров 9 лютого представив Сирського у Генеральному штабі ЗСУ.
- З іменами потенційних топвійськових України знайомтеся в нашій публікації "Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським".