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В Офісі президента пояснили, чому ТЦК будуть працювати цілодобово

"Кабмін йде назустріч ТЦК - щоб вони працювали не з 9 до 18 дня, бо війна не має перерви на обід".

В Офісі президента пояснили, чому ТЦК будуть працювати цілодобово
Фото: скрін відео

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що уряд дозволив ТЦК та СП (військкомати) працювати цілодобово, "щоб позбутися розриву з подіями на фронті".

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"На мій погляд, Кабмін йде назустріч ТЦК - щоб вони працювали не з 9 до 18 дня, бо війна не має перерви на обід. Щоб позбутися цього розриву, що хтось працює у певний час, а на фронті - 24 на 7. І щоб було правильно побудовано логістику підготовки людей, потрібно, щоб ТЦК працювали інакше", - пояснив Подоляк.

За його словами, таке нововведення стосується і кадрових змін, що відбуваються у ТЦК, і регламенту роботи, і таймінгу.роботи.

Що передувало

  • Кабінет міністрів дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працювати цілодобово.
  • Відтепер працівники ТЦК зможуть: розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення; вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів; організовувати проведення медичних оглядів та психологічних обстежень.
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