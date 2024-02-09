Також рашисти отримали заочні підозри у порушенні законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Служба безпеки України ідентифікувала особи ще п’ятьох російських військових, які катували жителів Сумщини під час окупації.

Як ідеться на сайті спецслужби, мова йде про військовослужбовців 423-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу збройних сил Росії.

У переліку:

старший лейтенант Олексій Рижковіч – командир 2-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону;

лейтенант Максим Волчек – командир 3-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону;

сержант Рустам Ірзаєв – командир відділення 1-го мотострілецького батальйону;

рядовий Петро Ілюшин – заступник командира бойової машини, навідник-оператор 1-го мотострілецького батальйону;

рядовий Вадим Мітін – командир танка у складі танкового батальйону.

За інформацією СБУ, у лютому-березні 2022 року окупанти брали участь у захопленні Охтирського району Сумщини, зокрема, міста Тростянець.

Під час окупації населеного пункту всі п’ятеро входили до складу російських каральних загонів, які викрадали і катували жителів. Їх звозили до катівні, яку облаштували у підвалі захопленого на той час місцевого елеватора. У застінках до людей застосовували тортури – їх били зв’язаними, а потім ледь притомними кидали на холодну підлогу і довгий час тримали без їжі та води.

Фото: СБУ Виявлені катівні окупантів на Сумщині

Фото: СБУ

Особливою жорстокістю відзначався Волчек. Під час побиття потерпілих він імітував їхній розстріл. За це отримав «медаль Суворова», якою його нагородили після втечі загарбників із Сумщини.

Задокументовано, що Ірзаєв бив палкою зв’язаного чоловіка, якого викрали посеред вулиці, і обіцяв йому «переламати всі кістки».

Таким чином окупанти намагались схилити потерпілих до співпраці з агресором. Але їм це не вдалося.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).