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У Запоріжжі рекетири “вибивали” гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ та погрожували вбити їхню дитину, – СБУ

Злочинне угруповання тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Запоріжжя.

У Запоріжжі рекетири “вибивали” гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ та погрожували вбити їхню дитину, – СБУ
Фото: СБУ

СБУ повідомила про затримання у Запоріжжі рекетирів, які «вибивали» гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ та погрожували вбити їхню дитину.

“Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Запоріжжя. Серед потерпілих були родичі загиблих українських воїнів. “Задокументовано факт «вибивання» 10 тис. американських доларів від дружини одного із полеглих захисників України”, – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, дізнавшись про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від неї кошти, які нібито заборгував її покійний чоловік. Щоб залякати жінку, рекетири постійно переслідували її та чинили психологічний тиск. У разі відмови сплатити «борг» – погрожували спершу покалічити потерпілу, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час передачі їм половини суми від дружини загиблого.

За даними слідства, кримінальники проживали в обласному центрі і раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій.

Встановлено, що фігуранти обкладали «даниною» місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом «повернення боргів».

Через регулярні розбійні напади на громадян учасники банди намагались поширити свій вплив на території міста та в інших районах області.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинного угруповання. Його учасникам загрожує до 12 років тюрми.

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