США постійно контролюють допомогу Україні, а Київ ефективно протидіє спробам корупції, − ISW

Допомогу, яку США надає Україні, постійно контролюють, а спробам корупції Київ ефективно протидіє.

Про це йдеться у звіті аналітиків Американського Інституту вивчення війни.

На цьому у своєму дописі на соцплатформі X наголосив Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

“Дуже важливі спостереження Інституту вивчення війни” про те, що допомога США Україні постійно контролюється, а спробам корупції ефективно протидіють”, − зазначив він.

Дослідники спростували риторику щодо того, що Київ використовує допомогу американців не за призначенням через корупцію. Вони зазначають, що контроль США є широким, а нагляд і підзвітність українського уряду є масштабними та зростають.

Критики вказують на нещодавній корупційний інцидент, коли українське оборонне підприємство розкрало 40 мільйонів доларів із коштів на державні закупівлі боєприпасів, не звертаючи уваги на факт, що український уряд викрав зловмисників і повернув гроші.

“Президент Зеленський звільнив попереднього міністра оборони після того, як виникли внутрішні корупційні скандали, не пов'язані за допомогою Заходу, а нинішній міністр, що змінив його, активно викорінює корупцію. Український уряд також використовує потужну та велику спільноту українських недержавних організацій для надання допомоги у своїх зусиллях у боротьбі з корупцією”, − кажуть дослідники.

Окрім того, Україна доклала значних зусиль для боротьби з корупцією в уряді та на підприємствах оборонно-промислової бази в рамках зусиль щодо збільшення внутрішнього оборонного виробництва.

“Український персонал і персонал Міністерства оборони активно працюють над продовженням удосконалення моніторингу та відстеження допомоги США, а офіційні особи Міністерства оборони США заявили, що немає жодних доказів того, що військова допомога Україні, надана США, була незаконно присвоєна”, − зазначили в Інституті.

84% коштів для України в поточному пропонованому пакеті підуть американським компаніям, американським військовим та іншим збройним силам союзників, а не Україні, яка отримає обладнання та навчання з цих коштів.

“Західна зброя використовується за призначенням. Чисельні докази показують, що передові західні системи використовуються проти російських військ в Україні”, − додали в ISW.

У звіті йдеться, що получені Штати не дали Україні карт-бланш − Конгрес виділив конкретні суми для використання на конкретні цілі. “Як українські, так і американські чиновники контролюють допомогу, щоб забезпечити її цільове викорстання”, − підкресили в Інституті.

Very important observations by @TheStudyofWar on the fact that US aid to Ukraine 🇺🇦 is being constantly monitored. And attempts of corruption is being countered efficiently. https://t.co/n01HYqkyqU — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) February 9, 2024