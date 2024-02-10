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Росіяни вдарили по селу Велетенське під Херсоном

Постраждала сім'я, є загиблі.

Росіяни вдарили по селу Велетенське під Херсоном
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні вранці окупанти вдарили по селу Велетенське Херсонського району. Поранення отримали двоє людей, одна людина загинула.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Під удар потрапив житловий будинок, в якому проживала ціла родина. Батьки отримали поранення, їх донька загинула на місці. 52-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям", — ідеться у повідомленні. 

Відомо, що у 77-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, контузію. У його 72-річної дружини — уламкові поранення. 

Впродовж доби окупанти вбили на Херсонщині одну людину, ще п'ятеро травмовані. За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 353 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації. 

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