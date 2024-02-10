Внаслідок російської атаки в Одесі поранений чоловік

Зараз пораненому надають медичну допомогу в лікарні.

Він уточнив, що 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя.

“Нині відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі”, - написав Кіпер.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В ніч на 10 лютого російська армія атакувала Одесу “шахедами”.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies