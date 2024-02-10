Внаслідок російської атаки в Одесі поранений чоловік

В ніч на 10 лютого російська армія атакувала Одесу “шахедами”.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Нині відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі”, - написав Кіпер.
Він уточнив, що 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя.
Зараз пораненому надають медичну допомогу в лікарні.
- Внаслідок атаки дронів на Одесу в ніч на 8 лютого пошкоджена цивільна інфраструктура – недобудована багатоповерхівка та будівля навчального закладу.
- Під час нічної атаки постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінно-вибухові травми.