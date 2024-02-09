Жителі села Космач подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності” через відео їх нападу на автомобіль

Поліція зареєструвала ці звернення та проводить перевірку.

Натовп у Космачі напав на автомобіль та побив жінок з дитиною в ньому

Жителі села Космач Івано-Франківської області подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності”. Це сталось через опубліковане у соцмережах відео, де вони нападають на автомобіль із жінками та дитиною.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Жителі Космача подали дві заяви.

У першій місцева мешканка заявила, що Іванна Ванджурак наїхала їй машиною на ногу.

Іванна Ванджурак була за кермом автомобіля, який зупинили у Космачі в пошуках людей, пов'язаних із працівниками ТЦК.

У другій, колективній, заяві люди скаржилися щодо відео нападу на автомобіль, яке опублікувала Ванджурак. Місцеві мешканці стверджують, що воно принижує їхню честь та гідність, зазначили в поліції.

Поліція зареєструвала ці звернення та проводить перевірку.