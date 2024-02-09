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Жителі села Космач подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності” через відео їх нападу на автомобіль

Поліція зареєструвала ці звернення та проводить перевірку.

Жителі села Космач подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності” через відео їх нападу на автомобіль
Натовп у Космачі напав на автомобіль та побив жінок з дитиною в ньому
Фото: Іванна Ванджурак

Жителі села Космач Івано-Франківської області подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності”. Це сталось через опубліковане у соцмережах відео, де вони нападають на автомобіль із жінками та дитиною.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Жителі Космача подали дві заяви. 

У першій місцева мешканка заявила, що Іванна Ванджурак наїхала їй машиною на ногу. 

Іванна Ванджурак була за кермом автомобіля, який зупинили у Космачі в пошуках людей, пов'язаних із працівниками ТЦК. 

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У другій, колективній, заяві люди скаржилися щодо відео нападу на автомобіль, яке опублікувала Ванджурак. Місцеві мешканці стверджують, що воно принижує їхню честь та гідність, зазначили в поліції.

Поліція зареєструвала ці звернення та проводить перевірку.

  • У селі Космач на Івано-Франківщині жителі перекрили дорогу, отримавши неправдиву інформацію в соцмережах про начебто прибуття працівників військкомату.
  • Люди не пропускали автомобілі, через напад на автомобіль постраждали троє осіб, серед яких - дитина. Лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері - ймовірну закриту черепно-мозкову травму. 
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