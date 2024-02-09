Жителі села Космач подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності” через відео їх нападу на автомобіль

Жителі села Космач Івано-Франківської області подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності”. Це сталось через опубліковане у соцмережах відео, де вони нападають на автомобіль із жінками та дитиною.
Про це повідомляє hromadske з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
Жителі Космача подали дві заяви.
У першій місцева мешканка заявила, що Іванна Ванджурак наїхала їй машиною на ногу.
Іванна Ванджурак була за кермом автомобіля, який зупинили у Космачі в пошуках людей, пов'язаних із працівниками ТЦК.
У другій, колективній, заяві люди скаржилися щодо відео нападу на автомобіль, яке опублікувала Ванджурак. Місцеві мешканці стверджують, що воно принижує їхню честь та гідність, зазначили в поліції.
Поліція зареєструвала ці звернення та проводить перевірку.
- У селі Космач на Івано-Франківщині жителі перекрили дорогу, отримавши неправдиву інформацію в соцмережах про начебто прибуття працівників військкомату.
- Люди не пропускали автомобілі, через напад на автомобіль постраждали троє осіб, серед яких - дитина. Лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері - ймовірну закриту черепно-мозкову травму.