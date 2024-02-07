На Івано-Франківщині троє людей постраждали від сутичок із натовпом, що "рятувався" від військкомату (оновлено)

У селі Космач на Івано-Франківщині жителі перекрили дорогу, отримавши неправдиву інформацію в соцмережах про начебто прибуття працівників військкомату.

Як повідомляє поліція Прикарпаття, люди не пропускали автомобілі, через сутички постраждали троє осіб, серед яких - неповнолітня.

"Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні", - розповіли правоохоронці.

На місце події негайно виїхали керівництво обласної, районної поліції, а також слідчо-оперативна група.

Наразі правоохоронці з'ясовують подробиці та обставини інциденту. З жителями провели роз’яснювальні бесіди, невдовзі люди розійшлись.

Поліція повідомила, що очікує на результати експертиз від медиків, після чого вирішать питання щодо надання правової кваліфікації події.

Оновлено. Згодом правоохоронці зазначили, що лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері - ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.