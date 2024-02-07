Дмитро Кулеба назвав три кроки, які дозволять наростити постачання артснарядів до України

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Євросоюз здійснити три термінові кроки, що дозволять наростити постачання артилерійських снарядів до України.
Як сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою євродипломатії Жозепом Боррелем, Україна закликає уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей.
На думку міністра, довгострокові контракти - це впевненість компаній та інвестиції грошей у виробництво. Такий крок суттєво пришвидшить постачання снарядів до України: Європейське оборонне агентство підписує відповідні контракти і формує правову рамку, а Україна розраховує на їхню швидку роботу.
Наступний крок - усунення всіх регуляторних барʼєрів для взаємодії оборонних компаній та індустрій Європи між собою, а також європейських та українських компаній між собою. Це необхідно зробити для того, щоб не було жодних адміністративних чи правових перешкод для нарощування виробництва.
Третій крок - стимулювати переговори європейських компаній та урядів із третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти щодо постачання снарядів з цих країн до України, а також нарощувати імпорт боєприпасів з третіх країн до Європи.
- Дмитро Кулеба нині заявив, що є можливість вирівняти артилерійський баланс із Росією. Міністр зауважив, що "в світі все ще багато артилерійських снарядів", тому треба "потроїти зусилля для того, щоб зі складів третіх країн привозити їх до Європи".