Служба безпеки України викрила п’ять нових схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, а також затримала організаторів оборудок.

Як ідеться на сайті спецслужби, серед фігурантів –депутат райради на Прикарпатті й посадовець Служби судової охорони із Кропивницького.

Фото: СБУ

За винагороду зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову й організувати втечу за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість «послуг» становила до $10 тис., залежно від терміновості та способу нелегального виїзду.

На Прикарпатті військові контррозвідники СБУ затримали «на гарячому» депутата Калуської районної ради, який продавав фіктивні медичні довідки про тимчасову непридатність до служби за станом здоров’я.

До незаконної діяльності він залучив свого знайомого, який підшукував ухилянтів, вів з ними «перемовини» й одержував від них «завдаток».

У Кропивницькому СБУ і ДБР затримали посадовця Служби судової охорони, який пропонував військовозобов’язаним свій спосіб ухилення від призову. За різні суми він обіцяв призовникам працевлаштування у судовому відомстві для отримання «броні» від мобілізації до лав ЗСУ.

На Львівщині викрили очільника місцевого благодійного фонду, який оформлював ухилянтів як водіїв гуманітарних перевезень.

У Черкасах затримали представника місцевого громадського об’єднання з охорони громадського порядку, який торгував фіктивними меддовідками про «погане» здоров’я. Ці підробки ухилянти подавали до військово-лікарської комісії для подальшого «списання» з військового обліку.

На Хмельниччині затримали жителя, який за гроші переправляв призовників до сусідньої країни поза пунктами пропуску. Спершу зловмисник підвозив ухилянтів до кордону на своєму авто, а потім показував їм обхідні «маршрути» лісовими стежками.

За всіма фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.