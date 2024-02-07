Металеві уламки балістичних ракет, випущених вранці по Харкову, вибухотехніки зібрали на території промислової зони.

Дві з п'яти випущених по Харкову ракет були вироблені в Північній Кореї, повідомив попередні висновки експертизи начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області.

Він додав, що ці ракети є балістичними. Вони впали на територію промзон.

"Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", – повідомив він.

Фото: facebook/Сергій Болвінов Металеві уламки балістичних ракет, випущених вранці по Харкову