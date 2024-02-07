Дві з п'яти випущених по Харкову ракет були вироблені в Північній Кореї, повідомив попередні висновки експертизи начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області.
Він додав, що ці ракети є балістичними. Вони впали на територію промзон.
"Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", – повідомив він.
- Про те, що зараз найбільшим постачальником для Росії є саме Північна Корея, в січні говорив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
- До того Білий дім заявив, що між Росією і Північною Кореєю фіксують безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері.
- 12 січня США уже впровадили санкції за постачання Пхеньяном балістичних ракет до Росії. Факт використання проти України балістичних ракет "Ікандер" із КНДР у січні підтвердив Генпрокурор України Андрій Костін.
- Згодом Велика Британія надала групі експертів із ООН супутникові знімки північнокорейських поставок до Росії. Лондон прагне почати офіційне розслідування угоди з постачання озброєння в обхід міжнародних санкцій.