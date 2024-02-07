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Дві з п'яти випущених по Харкову ракет вироблені в КНДР, – у поліції озвучили попередні висновки

Ракети впали в промзону. 

Дві з п'яти випущених по Харкову ракет вироблені в КНДР, – у поліції озвучили попередні висновки
Металеві уламки балістичних ракет, випущених вранці по Харкову, вибухотехніки зібрали на території промислової зони.
Фото: facebook/Сергій Болвінов

Дві з п'яти випущених по Харкову ракет були вироблені в Північній Кореї, повідомив попередні висновки експертизи начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області.

Він додав, що ці ракети є балістичними. Вони впали на територію промзон.

"Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", – повідомив він. 

Металеві уламки балістичних ракет, випущених вранці по Харкову
Фото: facebook/Сергій Болвінов
Металеві уламки балістичних ракет, випущених вранці по Харкову
Металеві уламки балістичних ракет, випущених вранці по Харкову
Фото: facebook/Сергій Болвінов
Металеві уламки балістичних ракет, випущених вранці по Харкову

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