Головне за ніч та ранок середи, 7 лютого: Масовані ворожі ракетні удари, майже 100 бойових зіткнень

Наслідки атаки на Київ, 7 лютого 2024 року.

Ранком середи російська армія здійснила ракетний обстріл України. Росія випустила 64 ракети і БпЛА, з них вдалося збити 44.

Спершу вибухи пролунали в Харкові та області, потім – Києві і Дрогобичі. Миколаївську область одночасно з цим росіяни атакували Shahed. За даними Повітряних сил, станом на 6:15 в повітряному просторі України було щонайменше чотири групи ракет. Потім росіяни випустили нові групи.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни завдали по області не менше чотирьох ударів.

Згодом частина ракета долетіла до західних областей.

О 7:38 Повітряні сили повідомили про нові ракети, які заходили з Курської області.

Повітряна тривога закінчилася близько 8:50.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram повідомив, що ворог застосував:

20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (Чауда – Крим)

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ)

три крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);

п'ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ).

Вдалося збити:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

три крилаті ракети "Калібр"

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"

У Києві та біля столиці під час масованого нападу росіян збили близько 20 ракет. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Загинули щонайменше три людини, поранені 16.

Щойно стало відомо, що з-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва.

Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. "Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятки ворожих ракет", – сказав він.

У Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі.

У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено електромережі.

У Миколаєві внаслідок російської атаки зазнали поранень люди, одного госпіталізували. Також пошкоджені будинки, газо-та водопровідна мережі, повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. За оновленими даними, госпіталізованого врятувати не вдалося.

У Миколаєві пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них – без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж комунальники вже ліквідовують.

У Дрогобичі Львівської області під час масованої російської атаки пролунали вибухи, повідомив голова ОВА.

"Вибухи у Дрогобичі", – написав він о 7:32. Згодом в ОВА уточнили, що ракета влучила в промисловий об'єкт.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 92 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 12 атак противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще вісім атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 20 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще майже 900 окупантів, 22 бойові броньовані машини і 20 артсистем. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 391470 чоловік особового складу і майже 1500 одиниць спецтехніки.

Про інші втрати противника – в новині.

На Дніпропетровщині через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто.

"Вночі ворог спрямував кілька безпілотників на Новомосковський район. Два шахеди збили ПвК «Схід». Через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що через падіння уламків виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Крім того, від обстрілів ворога постраждала Нікопольщина.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!