У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є поранені, в місті часткове знеструмлення (доповнено)

У області працювала ППО, Кличко повідомив про вибухи у столиці.

У Київській області під час повітряної тривоги лунали вибухи, зокрема, і у столиці. Про це повідомили мер міста Віталій Кличко, а також у Київській ОВА.

Станом на 9:44 кількість поранених зросла до 11. Є пошкодження електромережі в обох цих районах.

Через це відключена частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах – загалом 19,4 тисячі абонентів. Без світла залишилися заклади охорони здоров’я.

У Голосіївському районі пошкоджено багатоповерхівку, там почалося загоряння на декількох поверхах.

З багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували щонайменше шість осіб. Серед них – вагітна жінка. Екстренні служби працюють на місці.

"Ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці", – повідомив він.

У КМВА уточнили, що в Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків ракет.

"Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", – йдеться у повідомленні мера міста.

Енергетики оглянуть обладнання, щойно дозволить безпекова ситуація.

Окрім того, був виклик пожежно-рятувальної служби у Голосіївській район, де, за попередніми даними, загорілася будівля.

"Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці", – написали в Telegram Кличка о 18:19.

За даними Кличка, в цьому районі загорілася СТО, також пошкоджена багатоповерхівка.

"У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці", – повідомив він.

Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

За інформацією КМВА, під час тривоги над столицею і біля неї збили близько 20 ракет.

Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків.