У Києві лунали вибухи, пошкоджено будинки

У Києві під час чергової масованої російської атаки лунали вибухи. Є загоряння авто і пошкодження щонайменше в трьох районах, повідомив мер міста Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.

"У Святошинському районі палають автівки. Кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район", – йдеться у повідомленні мера о 7:29.

За даними від КМВА, в Святошинському районі:

зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів

попередньо, є пошкодження одного будинку.

Інформація про пошкодження дитсадка не підтвердилася – поруч із ним горять авто.



Вже відомо про одного пораненого у Святошинському районі. За даними Кличка, також людину госпіталізували в Солом'янському районі.

"У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна", – додав Кличко.

Згодом він додав, що в цьому районі в будинку загорілися декілька квартир.

У Печерському – загоряння нежитлової будівлі.