У Києві лунали вибухи, пошкоджено будинки

У Києві під час чергової масованої російської атаки лунали вибухи. Є загоряння авто і пошкодження щонайменше в трьох районах, повідомив мер міста Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.
"У Святошинському районі палають автівки. Кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район", – йдеться у повідомленні мера о 7:29.
За даними від КМВА, в Святошинському районі:
- зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів
- попередньо, є пошкодження одного будинку.
Інформація про пошкодження дитсадка не підтвердилася – поруч із ним горять авто.
Вже відомо про одного пораненого у Святошинському районі. За даними Кличка, також людину госпіталізували в Солом'янському районі.
"У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна", – додав Кличко.
Згодом він додав, що в цьому районі в будинку загорілися декілька квартир.
У Печерському – загоряння нежитлової будівлі.
- Після 6 ранку російська армія здійснила запуск крилатих і аеробалістичних ракет. Станом на 7:34 атака триває.