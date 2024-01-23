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У Києві лунали вибухи, пошкоджено будинки

Дані уточнюються. 

У Києві під час чергової масованої російської атаки лунали вибухи. Є загоряння авто і пошкодження щонайменше в трьох районах, повідомив мер міста Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.

"У Святошинському районі палають автівки. Кілька викликів екстрених служб в Соломʼянський район", – йдеться у повідомленні мера о 7:29.

За даними від КМВА, в Святошинському районі:

  • зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів
  • попередньо, є пошкодження одного будинку.

Інформація про пошкодження дитсадка не підтвердилася – поруч із ним горять авто.

Вже відомо про одного пораненого у Святошинському районі. За даними Кличка, також людину госпіталізували в Солом'янському районі.

"У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна", – додав Кличко.

Згодом він додав, що в цьому районі в будинку загорілися декілька квартир.

У Печерському – загоряння нежитлової будівлі. 

  • Після 6 ранку російська армія здійснила запуск крилатих і аеробалістичних ракет. Станом на 7:34 атака триває. 
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