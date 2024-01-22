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Головне за понеділок, 22 січня: бої під Бахмутом та Авдіївкою, удари по "Харківобленерго", арешт Романа Гринкевича

Бої під Авдіївкою, 53 бойових зіткнення, ворожі обстріли, візит Дональда Туска. Яким запам’ятається 698-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 22 січня: бої під Бахмутом та Авдіївкою, удари по "Харківобленерго", арешт Романа Гринкевича
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Польщі Дональдом Туском.

Про це Зеленський повідомив у Telegram. "Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", - написав він.

Також він повідомив, що обговорив із премʼєр-міністром Польщі і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. "Дякую за підтримку України!", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні Туск прибув із візитом до Києва. Це його перший візит Туска до України з моменту його призначення на посаду.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 53 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційного удару, здійснив 28 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак окупантів в районах Степового, Авдіївки та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 січня – в нашій новині.

Російська армія атакувала енергетичний об’єкт у Харківській області, знищене обладнання.

Про це інформує Міністерство енергетики України. "Унаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на виробничому об’єкті АТ "Харківобленерго", знищено обладнання", — ідеться в повідомленні.

Працівники, на щастя, не постраждали. Графіки відключень електроенергії в області не застосовуються.

Крім того, за інформацією підприємства, у Донецькій області без електропостачання залишаються 73 населені пункти. У Херсоні внаслідок обстрілів близько 800 нових знеструмлень, всього в місті без світла залишається 4,3 тисячі споживачів, в області – 26 тисяч.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він має перебувати під вартою до 17 березня, але може вийти під заставу в понад 500 млн гривень.

Обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу розглядала суддя Тетяна Ільєва.

До початку судового засідання Роман Гринкевич та його адвокат відмовились від спілкування з журналістами. Гринкевич наголосив, що його слова можуть бути використані проти нього, тому говоритиме лише після завершення засідання.

Прокурор у справі Гринкевича Ярослав Гаврищук заявив, що на Романа Гринкевича, як співорганізатора, покладались керівництво компанією, використання зв’язків та залучення на приймання товарів.

Подробиці – в новині.

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