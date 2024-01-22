Коломойського залишили в СІЗО до 2 березня

Бізнесмена Ігоря Коломойського суд залишив у СІЗО до 2 березня, повідомляє "Укрінформ".
Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Коломойському запобіжний захід із можливістю внесення застави у 2 млрд 650 млн грн.
Сторона захисту просила відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі. Підсудний на засіданні сказав судді, що має багато хронічних хвороб, які загострилися в ізоляторі.
"У мене з’явилася серцева проблема, яка, може, раніше і була, але не у такій гострій формі. Зараз вона потребує додаткового обстеження, мінімум 3 програми, які потрібно зробити", - сказав Коломойський.
Як змінювали розмір застави для Коломойського
- 2 вересня Шевченківський суд заарештував олігарха з можливістю внесення застави в розмірі понад 509 мільйонів гривень.
- 15 вересня Шевченківський райсуд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави до 3 мільярдів 891 мільйона гривень.
- 16 листопада Коломойського залишили під вартою до 2 грудня, а не до 2 січня 2024 року. Заставу зменшили до 3 млрд 712 млн грн.
- 21 грудня суд зменшив заставу до і 2,7 млрд грн.
- Олігарх перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. Його підозрюють у шахрайстві й відмиванні майна.