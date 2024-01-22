Коломойського залишили в СІЗО до 2 березня

Бізнесмена Ігоря Коломойського суд залишив у СІЗО до 2 березня, повідомляє "Укрінформ".

Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Коломойському запобіжний захід із можливістю внесення застави у 2 млрд 650 млн грн.

Сторона захисту просила відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі. Підсудний на засіданні сказав судді, що має багато хронічних хвороб, які загострилися в ізоляторі.

"У мене з’явилася серцева проблема, яка, може, раніше і була, але не у такій гострій формі. Зараз вона потребує додаткового обстеження, мінімум 3 програми, які потрібно зробити", - сказав Коломойський.

Як змінювали розмір застави для Коломойського