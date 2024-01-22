Офіс Генпрокурора просить суд призначити для сина Гринкевича пів мільярда гривень застави

Офіс Генерального прокурора пропонує суду призначити для сина бізнесмена Гринкевича запобіжний захід у вигляді арешту з можливою заставою у пів мільярда гривень.

Про це повідомила речниця ОГП Надія Максимець, передає "РБК-Україна".

Справу розглядатиме ввечері 22 січня Печерський районний суд Києва.

За словами Максимець, прокурор Офісу вніс на розгляд до київського суду відповідне клопотання.

Деталі справи Гринкевича