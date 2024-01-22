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Офіс Генпрокурора просить суд призначити для сина Гринкевича пів мільярда гривень застави

Запобіжний захід розглядатиме Печерський районний суд Києва.

Офіс Генпрокурора просить суд призначити для сина Гринкевича пів мільярда гривень застави
Затримання сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича
Фото: Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора пропонує суду призначити для сина бізнесмена Гринкевича запобіжний захід у вигляді арешту з можливою заставою у пів мільярда гривень.

Про це повідомила речниця ОГП Надія Максимець, передає "РБК-Україна".

Справу розглядатиме ввечері 22 січня Печерський районний суд Києва.

За словами Максимець, прокурор Офісу вніс на розгляд до київського суду відповідне клопотання.

Деталі справи Гринкевича

  • Декілька місяців тому НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Під час слідства було встановлено, що залучені до виконання оборонних замовлень підконтрольні бізнесмену підприємства раніше займались будівництвом та не мали для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони належних виробничих, складських та інших потужностей. Це спричинило понад мільярдні збитки бюджету та зрив постачання.
  • У межах провадження підозру повідомили п'ятьом особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України). 
  • 18 січня у розшук оголосили сина Ігоря Гринкевича - Романа. Державне бюро розслідувань пояснило, що не могло затримати його до того, як він зник, бо не мали достатньо доказів, аби оголосити підозру.
  • 22 січня Гринкевича-молодшого піймали в Одесі.
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