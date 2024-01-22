КНУ: щодо закупівель послуг з харчування курсантів триває службова перевірка

В університеті також заявили, що в 2023 році Рахункова палата не виявила таких порушень.

За фактом поширених у медіа повідомлень про завищену вартість закупівель для харчування військових та курсантів у центрах харчування Київського національного університету імені Тараса триває внутрішня перевірка.

Про це повідомляється на сайті КНУ.

Зазначається, що університет вже протягом тривалого часу надає Міністерству оборони послуги з харчування військових. Усі договори проходять тендерні процедури через сайт електронних закупівель системи Prozorro. Так, останній контракт № 220/14/2/24/27 було укладено 28 грудня 2023 року шляхом публічної закупівлі, оголошеної Міністерством у грудні 2023 року, та підписаний проректором Олегом Федевичем.

Закупівля ж самих продуктів наразі відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів № 1178 від 12.10.2022 р.

У КНУ також зазначили, що в 2023 році було проведено перевірку забезпечення харчуванням військовослужбовців Рахунковою палатою, яка не виявила порушень з боку Університету.

"Щодо заявленої у Каталозі КНУ вартості на «Хек заморожений» за ціною у 333 грн, то наголошуємо, що це прикра технічна помилка в документі, і за такою ціною не було закуплено жодного кілограма цієї продукції. Натомість у 2023 році ціни, за якими проводилося постачання хека, становили 100 грн/кг (без ПДВ) від ТОВ «Флагман Сіфуд» та 97,5 грн/кг (без ПДВ) від ТОВ «ТД «Перша м'ясна гільдія». Хочемо подякувати громадськості за виявлену одруківку в каталозі й запевняємо, що система впровадженого контролю за закупівлями в Університеті унеможливила б такі закупки", - йдеться в повідомленні.

Було підготовлено відповідне звернення до Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони з проханням укласти додаткову угоду на коригування помилково заявленої ціни за цією позицією відповідно до ринкової ціни у 93,00 грн. Варто також зазначити, що у Каталозі КНУ відразу було заявлено ще дві позиції щодо хека замороженого за ціною 123 грн/кг та 230 грн/кг. Зміни в каталозі будуть відображені з 01 січня 2024 року. На сьогодні додаткова угода підписана обома сторонами.

Щодо позиції "Вода питна", то ціна, яка передбачена у Каталозі КНУ, становить 8,00 грн. Враховуючи середню ціну за даними Держстату на мінеральну воду – 22 грн, вартість, вказана Університетом у документах, є належно обґрунтованою. При цьому для раціону курсантів, які знаходяться в стаціонарних умовах, така вода взагалі не закуповується.

Щодо інформації про завищені ціни на харчування однієї особи на добу у порівнянні з іншими фірмами-учасниками тендерів – «Гранд консалт» (117,84 грн/доба) та «Трейд лайнс рітейл» (105,98 грн/доба), то за даними з відкритих джерел, зокрема, укладені контракти на постачання продуктів харчування для військових вказаними фірмами відсутні.

У КНУ заявили, що оприлюднена інформація "не відображає фактичних обставин", а сам університет готовий до діалогу з представниками громадськості та ЗМІ.