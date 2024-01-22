Сили ППО знищили ракету Х-59 у небі над Миколаївщиною

Українська ППО в Миколаївській області сьогодні, 22 січня, знищила російську ракетуХ-59, яку РФ запустила з винищувача Су-34.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Під час повітряної тривоги, пов'язаної з активністю ворожої тактичної авіації на півдні України, російським винищувачем Су-34 було випущено керовану авіаційну ракету Х-59", — повідомляють у Силах оборони півдня.

Зазначається, що силами протиповітряної оборони ракету знищено в Миколаївській області. Внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа перекриття будівлі, яка не експлуатується.

Інформації про постраждалих не надходило, пожежу загасили.