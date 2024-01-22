НАБУ і САП завершили розслідування у справі нардепа Горвата

Антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою народного депутата Роберта Горвата і ще чотирьох осіб.

Як ідеться на сайті НАБУ, справа стосується заволодінні понад 320 га державних земель.

За даними слідства, у 2016-2019 роках депутат, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га. Ці землі перебували у постійному користуванні державного підприємства.

Директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до Держгеокадастру області з відповідною заявою. Після припинення права користування керівник Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми.

Внаслідок таких дій державі заподіяли понад 126 млн грн збитків.

Схему викрили торік у жовтні. НАБУ і САП оголосили підозри її учасникам.

У листопаді ВАКС призначив Горвату заставу в розмірі 26,8 млн гривень.

Хто такий Роберт Горват