НАБУ і САП завершили розслідування у справі нардепа Горвата

Антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою народного депутата Роберта Горвата і ще чотирьох осіб.
Як ідеться на сайті НАБУ, справа стосується заволодінні понад 320 га державних земель.
За даними слідства, у 2016-2019 роках депутат, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га. Ці землі перебували у постійному користуванні державного підприємства.
Директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до Держгеокадастру області з відповідною заявою. Після припинення права користування керівник Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми.
Внаслідок таких дій державі заподіяли понад 126 млн грн збитків.
- Схему викрили торік у жовтні. НАБУ і САП оголосили підозри її учасникам.
- У листопаді ВАКС призначив Горвату заставу в розмірі 26,8 млн гривень.
Хто такий Роберт Горват
- Горват У 2006 році балотувався до Ужгородської міської ради 5 скликання. З 1991 до 2014 року був директором різних комерційних підприємств.
- Народний депутат спершу потрапив до Ради від партії “Блок Петра Порошенка” за виборчим округом №68 (Закарпатська область). Висувався за квотою партії “УДАР”.
- У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 68 округом (Закарпатська область). З 6 грудня 2019 року - член депутатської групи "Довіра", до того - позафракційний. Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.