САП завершила розслідування справи про збитки Енергоатому на 100 млн гривеь

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі заволодіння 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомила пресслужба САП.

"15 січня прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно чотирьох осіб, серед яких посадовці ДП НАЕК «Енергоатом» та приватної компанії, які підозрюються у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом». Наразі за дорученням прокурора детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в грудні 2020 року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП НАЕК "Енергоатом", та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір на завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

"З метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору підозрювані збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» набагато дорожче. У результаті цих дій ДП НАЕК «Енергоатом» переплатило майже 100 млн грн", – зазначили в САП.

Серед підозрюваних учасників схеми:

генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом"

начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом"

керівник приватної компанії та працівник юридичного відділу компанії.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).