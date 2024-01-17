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САП завершила розслідування справи про збитки Енергоатому на 100 млн гривеь

Наразі матеріали справи передано стороні захисту для ознайомлення.

САП завершила розслідування справи про збитки Енергоатому на 100 млн гривеь
Фото: Пресслужба Енергоатома

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі заволодіння 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомила пресслужба САП.

"15 січня прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно чотирьох осіб, серед яких посадовці ДП НАЕК «Енергоатом» та приватної компанії, які підозрюються у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом». Наразі за дорученням прокурора детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в грудні 2020 року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП НАЕК "Енергоатом", та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір на завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

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"З метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору підозрювані збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» набагато дорожче. У результаті цих дій ДП НАЕК «Енергоатом» переплатило майже 100 млн грн", – зазначили в САП.

Серед підозрюваних учасників схеми:

  • генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом"
  • начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом"
  • керівник приватної компанії та працівник юридичного відділу компанії.

Їхні дії  кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

  • У жовтні минулого року САП повідомила про підозру в заволодінні 100 млн грн п'ятьом чиновникам "Енергоатому". Йдеться про: генерального директора відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом", начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом", керівника приватної компанії, його заступника та працівника юридичного відділу компанії.
  • 28 листопада Вищий антикорупційний суд обрав гендиректору підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом" запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави.
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