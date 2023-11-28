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Будівництво сховища ядерного палива: чиновнику “Енергоатому” призначили запобіжний захід у 7 млн грн застави

Йдеться про справу заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.

Будівництво сховища ядерного палива: чиновнику “Енергоатому” призначили запобіжний захід у 7 млн грн застави
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Енергоатома

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав гендиректору підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом» запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. 

Посадовця підозрюють у заволодінні державними коштами при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.

У 2017-2020 рр. для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між ВП «Атомпроектінжиніринг», яке входить у структуру ДП НАЕК «Енергоатом», та приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір завершення будівництва сховища. 

За даними слідства, з метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» втричі дорожче.

У результаті цих дій ДП НАЕК «Енергоатом» переплатило майже 100 млн грн. 

Фото: НАБУ

Нагадаємо, 25 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом особам, учасникам організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».

Йдеться про: генерального директора відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»; начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»; керівника приватної компанії, його заступника та працівника юридичного відділу компанії.

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