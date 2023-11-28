Росіяни зруйнували два багатоквартирних будинки в Авдіївці та відділок поліції в Торецьку

Протягом минулої доби російська армія обстріляла 5 населених пунктів Донецької області та пошкодила 10 цивільних об’єктів.
Про це повідомляє у Telegram поліція Донеччини.
Окупанти обстріляли міста Авдіївка, Курахове, Сіверськ, Торецьк і селище Очеретине. Пошкоджено 10 цивільних об’єктів – 6 житлових будинків, адмінбудівлю поліції, автомобілі, ЛЕП.
Ворог продовжує штурмувати Авдіївку. Минулої доби руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки. Торецьк росіяни накрили з артилерії. Пошкоджено 3 приватних оселі та адмінбудівлю відділу поліції.
Нагадаємо, протягом доби 26 листопада російська армія обстріляла 6 населених пунктів Донецької області. Під вогнем окупантів були міста Авдіївка й Торецьк, селище Очеретине, села Бердичі, Нетайлове, Новобахмутівка. Поранення дістав чоловік.