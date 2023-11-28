Перемога України стане сигналом для диктатур по всьому світу
Перемога України стане сигналом для диктатур по всьому світу
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни зруйнували два багатоквартирних будинки в Авдіївці та відділок поліції в Торецьку

Інформації про постраждалих немає.

Росіяни зруйнували два багатоквартирних будинки в Авдіївці та відділок поліції в Торецьку

Протягом минулої доби російська армія обстріляла 5 населених пунктів Донецької області та пошкодила 10 цивільних об’єктів.

Про це повідомляє у Telegram поліція Донеччини.

Окупанти обстріляли міста Авдіївка, Курахове, Сіверськ, Торецьк і селище Очеретине. Пошкоджено 10 цивільних об’єктів – 6 житлових будинків, адмінбудівлю поліції, автомобілі, ЛЕП.

Ворог продовжує штурмувати Авдіївку. Минулої доби руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки. Торецьк росіяни накрили з артилерії. Пошкоджено 3 приватних оселі та адмінбудівлю відділу поліції.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, протягом доби 26 листопада російська армія обстріляла 6 населених пунктів Донецької області. Під вогнем окупантів були міста Авдіївка й Торецьк, селище Очеретине, села Бердичі, Нетайлове, Новобахмутівка. Поранення дістав чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies