Частка Коломойського у компанії JKX Oil&Gas перейшла у власніть Британії

Eclairs Group Limited було виключено з реєстру акціонерів фірми.

Частка бізнесмена Ігоря Коломойського у компанії JKX Oil&Gas, основні активи якого розташовані в Україні, перейшла у власність Великої Британії.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

JKX повідомила, що компанія Eclairs Group Limited (EGL), зареєстрована на Британських Віргінських островах, була ліквідована 4 липня 2023 року.

До розпуску EGL був основним акціонером JKX з часткою 32,66%. Акції JKX, які раніше належали EGL, тепер належать Великій Британії.

EGL тепер буде виключено з реєстру акціонерів компанії, а Ігор Коломойський, який раніше мав опосередкований контроль над EGL, більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в компанії.

Як пише biz.nv.ua, у лютому 2022 року JKX Oil & Gas PLC завершила процес перереєстрації з публічної у приватну британську компанію JKX Oil&Gas LTD. Основний актив компанії є в Україні − Полтавська газонафтова компанія.

Полтавська газонафтова компанія (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Володіє п’ятьма ліцензіями на видобуток і однією — на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.

Минулого тижня тало відомо, що російський суд відібрав у JKX Oil&Gas LTD корпоративні права на нафтогазові активи в РФ.

Нагадаємо, 2 вересня Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки оголосили Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом і у шахрайстві. За даними слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Того ж дня Коломойського доставили в Шевченківський суд Києва.