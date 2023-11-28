Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ

Російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" за час повномасштабної війни поставила до Росії запчастини щонайменше на 650 млн рублів (понад $7 млн доларів). Більшість деталей – на понад 4 млн доларів – була поставлена з України, стверджує так зване незалежне російське медіа "Важние истории".

За їхніми даними, постачання компанія здійснювала в 2022 і до липня 2023. Фірма імпортувала деталі для ремонту літаків Ан-124, що виготовлені на Харківському машинобудівельному заводі, а також запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-52 київського заводу, деталі для ремонту двигунів Ан-24 і Ан-12 виробництва "Мотор Січ", і ще продукцію низки українських підприємств.

Також були постачання з Франції, США та Великої Британії.

Російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" була заснована в 1993 році як представник Харківського машинобудівельного заводу і була афільована з топменеджментом цього заводу. Нинішній директор Олександр Решетник народився в Луганську, а вчився в Харкові. Клієнтами його фірми є міністерство оборони РФ, підприємства "Ростех" і льотний загін президента РФ "Росія".

"Авіа ФЕД Сервіс" потрапила під українські санкції ще 2018 року – російські "незалежні журналісти" пишуть, що це було "до війни", хоча війну проти України Росія почала ще 2014. Через санкції поставки в 2022-2023 роках йшли компанії не напряму, а через зареєстровану в ОАЕ фірму Linker, керівником якої уродженець Чернігова Андрій Курта. А володіє цією компанією Олексій Пальчик, який народився у Полтаві.

Linker купував українську продукцію, а на сайті пов'язаної із нею компанії Amis указано, що вона є офіційним представником "Мотор Січ" в ОАЕ.

Останнє постачання Linker для "Авіа ФЕД Сервіс", за митними даними, які є в журналістів, була здійснена в січні 2023. Після цього постачання відбувалися через компанію "Бакайторг-1" із Киргизстану, яку зареєстрували в квітні 2023.

Пальчик сказав журналістам, що його компанія із України до РФ нібито нічого не постачала, а на запитання, чи постачала для "Авіа ФЕД Сервіс" сказав, що відповідати не готовий.

Решетник сказав, що продукція, яка постачалася під час повномасштабної війни до РФ, нібито була придбана раніше і "лежала за кордоном".

Нагадаємо, що колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв підозрюється у державній зразі та постачанні оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до РФ. У квітні 2022 Богуслаєв навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони. Для цього він дав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію до нього. Слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента Мотор Січі за чотирма статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).