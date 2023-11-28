Правоохоронці підозрюють мешканку Ізюмщини у співпраці з окупантами

Співробітники поліції підозрюють мешканці Ізюмського району Харківської області у тому, що вона добровільно погодилась на співпрацю з окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Жінка вступила в злочинну змову з окупаційними військовими формуваннями РФ і отримала від них посаду “головного спеціаліста сектору документаційного забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 23-річна жінка перебувала на посаді з травня до вересня 2022 року. Вона працювала у відділі гуманітарної допомоги окупаційної адміністрації.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як раніше повідомлялось, СБУ заявила про затримання на Харківщині агента ФСБ, якого підозрюють у тому, що він розвідував оборонні рубежі України на кордоні з РФ.