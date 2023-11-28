Столтенберг на засіданні глав МЗС країн НАТО у Брюсселі знову запевнив у продовженні підтримки України

За його словами, США і Фінляндія надсилають більше засобів протиповітряної оборони і боєприпасів до України, а 20 членів блоку створили коаліцію з протиповітряної оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре запевнив у продовженні підтримки України в її боротьбі з російським вторгненням.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі. Тут відбувається засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, передає "Укрінформ".

"Під час нашої сьогоднішньої зустрічі члени Альянсу підтвердили рішучість підтримувати Україну на її шляху до НАТО, і непохитну підтримку в той час, коли українці мужньо захищають свою країну", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що цими днями з'явилася низка важливих заяв щодо підтримки нашої держави. Зокрема, Німеччина пообіцяла виділити 8 млрд євро у 2024 році, Нідерланди передбачили понад 2 млрд євро допомоги, а Румунія відкрила тренувальний центр F-16 для українських пілотів.

Крім того, США і Фінляндія надсилають більше засобів протиповітряної оборони і боєприпасів до України. 20 членів блоку створили коаліцію з протиповітряної оборони для нашої держави.

"Все це допомагає рятувати життя українців. І надсилає сигнал Росії про те, що наша підтримка не припиниться", - наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, напередодні з'явилася низка заяв від Єнса Столтенберга. Зокрема, те, що союзники з НАТО прихильні продовжувати підтримувати Україну зброєю, зокрема, і просунутими системами. Також генсек Альянсу зазначив, що наша держава стане членом НАТО за умови проведення реформ, але повне членство під час війни неможливе.