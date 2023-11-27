Союзники НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну озброєнням, — Столтенберг

Союзники з НАТО прихильні продовжувати підтримувати Україну зброєю, зокрема і просунутими системами. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час конференції в Брюсселі, пише "Інтерфакс. Україна".

"Я впевнений, що послання союзників на цьому засіданні (засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО), а також, коли ми зберемося на саміті у Вашингтоні, буде про те, що ми маємо стояти з Україною. У наших інтересах безпеки, щоб президент Путін не виграв цю війну. Ми надаємо Україні все просунутіші системи. Технології — це не лише конкретний предмет або зброя, це про те, як вони працюють разом, як ми використовуємо дрони, різні системи, з'єднуємо їх і надаємо нові можливості. Союзники над цим теж працюють", — розповів Столтенберг.

Генсек Альянсу наголосив, що союзники прихильні у підтримці України з безпрецедентним рівнем військової підтримки.

"Тільки за останні тижні у нас є 10 млрд євро для військової підтримки України. Потім є коаліція з повітряної оборони. Союзники поставили дуже сучасне знаряддя, включно з крилатими ракетами від Великої Британії, Франції, союзники також надають багато інших видів сучасної зброї, і, звісно, було створено тренувальний центр у Румунії для пілотів на F-16. Скрізь я бачу сильні зобов'язання союзників з НАТО надавати військову підтримку широким спектром зброї", — деталізував Столтенберг.

Однак, Столтенберг зазначає, що навіть із значною підтримкою союзників з НАТО не можна недооцінювати Росію.

"Їхня оборонна промисловість переведена на воєнний стан, вони були здатні знову постачати свої війська боєприпасами та іншими можливостями. У них є значна кількість боєприпасів з Північної Кореї, і є воля жертвувати людьми в цій операції, що також робить важким для українців досягти того, на що ми всі сподівалися", — додав генсек.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг наголосив, що Україна стане членом НАТО, але спершу повинна провести реформи. Крім того, поки рано говорити, яке саме рішення ухвалять на Вашингтонському саміті щодо України. Адже усі союзники погоджуються, що під час війни повне членство неможливе.