ХАМАС звільнив ще 17 заручників

Сьогодні ХАМАС звільнив ще одну групу заручників. Про це повідомила армія оборони Ізраїлю з посиланням на Червоний хрест.

Як пише The Times of Israel, ХАМАС передав Ізраїлю 17 заручників. Серед них – 14 громадян Ізраїлю та троє іноземців.

Нагадаємо, Ізраїль отримав список заручників, яких мають намір звільнити сьогодні. Влада країни повідомила родини, чиї близькі занесені до цього списку. Посередником між Ізраїлем та ХАМАСом виступає Катар.

Раніше ЦАХАЛ підтвердив, що 17 звільнених заручників перетнули територію Ізраїлю пізно ввечері 25 листопада в межах угоди про тимчасове перемир’я.