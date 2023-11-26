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Швеція виділить для України ще понад 8,7 млн євро

Гроші виділять у рамках ініціативи на "Зерно з України".

Швеція виділить для України ще понад 8,7 млн євро
Фото: ОПУ

Уряд Швеції надасть Україні ще понад 8,7 млн євро в рамках ініціативи на "Зерно з України". Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у соцмережі "Х".

"Раді повідомити, що Швеція надасть ще 100 мільйонів шведських крон ініціативі "Grain from Ukraine". Україна продовжує робити внесок у глобальну продовольчу безпеку, незважаючи на триваючу агресивну війну Росії", – ідеться у дописі.

Нагадаємо, уряд Фінляндії виділив 3 млн євро на підтримку експорту українського зерна та на розмінування полів в Україні. З цієї суми 2 млн євро - це гуманітарна допомога на ініціативу Grain From Ukraine, щоб забезпечити українським зерном найбідніші країни. Всього Фінляндія виділила на цю ініціативу 11,5 млн євро.

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