ЦАХАЛ підтверджує, що 17 звільнених заручників перетнули територію Ізраїлю пізно ввечері 25 листопада в межах угоди про тимчасове перемир’я.

Про це повідомляє The Times of Isreal.

У заяві армії оборони Ізраїлю йдеться, що звільнені заручники зараз перебувають на території Ізраїлю, їх супроводжує спецназ після первинного медичного огляду.

“Наші сили супроводжують звільнених заручників до тих пір, поки вони не дістануться до своїх сімей у лікарнях”, – йдеться у повідомленні.

IDF footage shows the moment the released hostages entered Israeli territory a short while ago pic.twitter.com/xrT9RcE6uJ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 25, 2023

Сьогодні друга група заручників мала бути звільнена терористами ХАМАС на кілька годин раніше. Проте бойовики відмовлялися робити це. Вони звинуватили Ізраїль у порушенні умов перемир'я: начебто Ізраїль не пропустив у північну частину сектора Гази вантажівки з гуманітарною допомогою.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю прибув до Гази і заявив, що ЦАХАЛ залишатиметься тут, доки не буде звільнено останнього заручника. Будь-які майбутні переговори з ХАМАС будуть проводитися під час бойових дій.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 листопада, відбувся перший обмін заручників та в’язнів. В результаті обміну в Ізраїль повернулись 24 заручники. В свою чергу, 39 палестинських жінок і підлітків були звільнені з ізраїльських в'язниць.