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Президент Латвії: Проблему продажу краденого українського зерна у Європі треба врахувати у санкційному механізмі

Попри те, що ухвалено вже 11 пакетів санкцій проти Росії, необхідно працювати над їх реалізацією і дотриманням, додав Едгарс Рінкевичс.

Президент Латвії: Проблему продажу краденого українського зерна у Європі треба врахувати у санкційному механізмі
Едгарс ​Рінкевичс
Фото: EPA/UPG

Росія краде українське зерно з тимчасово окупованих територій і продає у Європі. Цю проблему необхідно врахувати у санкційному механізмі.

Таку думку висловив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільній пресконференції з очільниками України і Швейцарії та прем'єром Литви за підсумками міжнародного форуму Grain from Ukraine.

Латвійський президент зазначив, що ЄС ухвалив уже 11 пакетів санкцій, при цьому продукти харчування, медичні препарати не потрапляють під обмежувальні заходи. Цим користується Росія, в результаті чого виникає така ситуація, як із краденим українським зерном.

Рінкевичс зазначив, що це питання треба врахувати в санкційному механізмі і що "деякі аспекти вже враховано".

"Я також вважаю, що не менш важливим є те, як ми координуємо реалізацію санкцій на європейському рівні, як ми перевіряємо походження тих чи інших продуктів. І по цьому питанню необхідно працювати", - сказав президент Латвії.

Президент Швейцарії Ален Барсе додав, що схожа ситуація виникла і з добривами, які Росія постачає на міжнародний ринок.

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте зауважила, що проблему потрапляння зерна з окупованих Росією українських територій на європейські ринки, зокрема, і на ринки країн Балтії, може допомогти вирішити співпраця з митними і прикордонними службами країн ЄС.

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Нагадаємо, раніше посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що крадене українське зерно перевозять 87 суден.

За інформацією української розвідки, Росія, обстрілюючи ледь не щодня портову інфраструктуру України мала на меті ускладнити відновлення роботи "зернового коридору". Опісля це дало б змогу напряму працювати з країнами Африки, Азії стосовно постачань зерна, зокрема краденого українського збіжжя з тимчасово окупованих територій.

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