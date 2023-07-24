Росія хоче продавати в Азію та Африку крадене в Україні зерно, - ГУР

Обстріли портової інфраструктури російськими окупантами мають на меті ускладнити відновлення роботи "зернового коридору".

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Military Media Center.

За його словами, російські ракетні атаки на українські порти є "відвертим терором", який здійснюється під надуманим приводом військових цілей, які не існують.

Так, зазначив Юсов, практично щоденні обстріли морських портів Одеської області мають на меті "пряме нищення української портової інфраструктури, українських запасів продовольства для того, щоб у майбутньому ускладнити відновлення роботи "зернового коридору".

"Таким чином, Путін публічно заявляє, що ставиться задача напряму працювати державі-агресору з країнами Африки, Азії стосовно постачань зерна, у тому числі краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій", - пояснив представник розвідки.

Нагадаємо, вночі 24 липня росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе. За інформацією військових, атака тривала майже чотири години. Декілька БпЛА вдалося збити, однак інші влучили, зокрема, у портову інфраструктуру. Було зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, а в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.