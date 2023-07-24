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САП завершила досудове розслідування у справі експосадовців "Украероруху"

Їх підозрюють у завданні 160 млн грн збитків державному підприємству.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо колишніх посадових осіб ДП "Обслуговування повітряного руху України" ("Украерорух").

Про це повідомляє пресслужба САП.

Детективи НАБУ мають відкрити стороні захисту матеріали для ознайомлення.

Експосадовцям "Украероруху" інкримінують завдання 160 млн грн збитків державному підприємству.

За інформацією САП, у травні 2015 року ДП відкрило поточні рахунки у "Платинум Банку". Згодом держпідприємство отримало низку доручень від Мінінфраструктури для вжиття заходів для здійснення обслуговування у інших банках, оскільки банк мав проблеми з платоспроможністю.

"Усупереч отриманим дорученням та наказам директора "Украероруху", у листопаді – грудні 2016 року перший заступник директора і заступник директора з розвитку ДП "Украерорух" замість виведення коштів з рахунків продовжили вживати заходи для перерахунку грошових коштів в "«Платинум банк", - зазначили в прокуратурі.

Коли у січні 2017 року фінустанову визнали неплатоспроможною, державне підприємство зазнало мільйонних збитків, втративши 160 млн грн - ці кошти підозрювані перерахували на банківські рахунки.

Дії зловмисників кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

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Нагадаємо, держпідприємство до початку 2017 року зберігало на рахунках у збанкрутілому банку 405 млн грн. У 2019-му детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у справі про втрачені кошти в головному офісі "Украероруху".

Тим часом у 2021 році правоохоронці затримали та повідомили про підозру у шахрайстві на $100 тисяч одному з заступників директора державного підприємства "Украерорух".

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