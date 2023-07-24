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СБУ встановила особи ще 11 окупантів, які розстрілювали автомобілі з цивільними у Бучі

Ними виявились військовослужбовці з Бурятії.

СБУ встановила особи ще 11 окупантів, які розстрілювали автомобілі з цивільними у Бучі
Буча, 6 квітня 2022
Фото: ОПУ

СБУ встановила особи ще 11 російських військових, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі на Київщині, і повідомила їм про підозру.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія). Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили “каральні заходи” на території населеного пункту.

В одному з таких “рейдів” фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.

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За даними слідства, злочинними діями окупантів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.

Його вказівку безпосередньо виконували:

  • лейтенант Сергій Тихоньких;
  • сержант Валех Ємінов;
  • сержант Антон Буренок;
  • молодший сержант Дмитро Галсанов;
  • молодший сержант Владислав Матвєєв;
  • єфрейтор Роман Ігумнов;
  • єфрейтор Захар Петров;
  • рядовий Геннадій Плотніков;
  • рядовий Микола Бушуєв;
  • військовослужбовець Трохим Іванов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру двом генералам РФ, які командували придушенням мирних протестів під час окупації Херсона. 

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