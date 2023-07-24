СБУ встановила особи ще 11 окупантів, які розстрілювали автомобілі з цивільними у Бучі

СБУ встановила особи ще 11 російських військових, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі на Київщині, і повідомила їм про підозру.
Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.
Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія). Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили “каральні заходи” на території населеного пункту.
В одному з таких “рейдів” фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.
За даними слідства, злочинними діями окупантів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.
Його вказівку безпосередньо виконували:
- лейтенант Сергій Тихоньких;
- сержант Валех Ємінов;
- сержант Антон Буренок;
- молодший сержант Дмитро Галсанов;
- молодший сержант Владислав Матвєєв;
- єфрейтор Роман Ігумнов;
- єфрейтор Захар Петров;
- рядовий Геннадій Плотніков;
- рядовий Микола Бушуєв;
- військовослужбовець Трохим Іванов.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру двом генералам РФ, які командували придушенням мирних протестів під час окупації Херсона.