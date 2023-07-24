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​За тиждень безпілотники Армії дронів знищили понад сотню одиниць техніки росіян

Втрати сягають мільйони доларів.

​За тиждень безпілотники Армії дронів знищили понад сотню одиниць техніки росіян
Фото ілюстративне
Фото: Скрін з відео

Упродовж 17-24 липня завдяки безпілотникам Армії дронів вдалося знищити 101 одиницю техніки росіян.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, вартість втраченої техніки загарбників сягає мільйони доларів.

Серед знищених цілей - 21 танк, 36 бойових броньованих машин та 18 опорних пунктів. 

Фото: Telegram/FEDOROV

"Продовжуємо посилювати військових технологіями, які допомагають їм ефективно нищити ворогів та зберігати власні життя", - додав віцепремʼєр-міністр.

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Нагадаємо, минулого місяця для українських бійців придбали понад 500 безпілотників, які закупили за кошти, зібрані для Армії дронів через United24. А розробники систем протидії ворожим дронам отримали $3 млн для розвитку і збільшення виробництва.

Нещодавно Федоров оприлюднив відео, як спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ знищили російський БТР ударом FPV-безпілотника українського виробництва "Пегас".

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