Ексвласники "Сенс банку" хотіли довести його до банкрутства та вивести кошти до Росії

Російські олігархи-колишні власники одного з найбільших українських банків прагнули обійти санкції Ради нацбезпеки і оборони і західних країн та вивести кошти з України для їх використання в Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення вони залучили топменеджерів банку до організації схеми зі зміни номінальних власників бізнесу. Про це йдеться у повідомленні СБУ та Офісу генерального прокурора.

У заяві не називають, про який саме банк йдеться, але, за даними LB.ua у правоохоронних органах, це "Сенс банк" (колишній "Альфа"). Колишні бенефіціари цієї фінансової установи – це російські олігархи, які перебувають під санкціями РНБО: Андрій Косогов (частка банку 40,9%), Михайло Фрідман (32,8%), Петро Авен (12,4%).

"Обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України і використовувати їх в рф, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії. Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надають послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснюють речове забезпечення армії рф", – повідомили в СБУ.

В Офісі генпрокурора уточнили, що для отримання доступу до прибутків банку колишні власники планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб.

"У подальшому, щоб приховати «сліди» оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявили засоби комунікації та носії інформації з доказами незаконної діяльності його колишніх російських власників.

"Перед початком повномасштабного вторгнення ці російські олігархи планували використовувати свій банк як основну банківську установу окупаційної адміністрації рашистів у Києві", – зазначили джерела.

Нагадаємо, що "Сенс-банк" націоналізовано. Уряд придбав його у Фонду гарантування вкладів за одну гривню. До того, 20 липня, уряд вивів його з ринку, що й дозволило націоналізацію.

Російський бізнес олігарха РФ Михайла Фрідмана співпрацює з військовими і силовиками Росії, які воюють проти України, забезпечує окупанті військовою формою, харчуванням, а також організовує акції на підтримку загарбників, розслідували "Схеми". Фрідман разом з бізнес-партнерами через групу компаній "Альфа-груп" володіє фірмою "АльфаСтрахование". Остання співпрацює із Росгвардією, надаючи їй послуги зі страхування службового транспорту.