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Фонд гарантування вкладів припинив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банку"

На сьогодні держава є повноцінним власником Банку.

Фонд гарантування вкладів припинив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банку"
Фото: Сергей Нужненко

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб припинив тимчасову адміністрацію в АТ "Сенс Банк", робота якої тривала менше ніж три доби.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідне рішення прийняла виконавча дирекція Фонду. На сьогодні держава є повноцінним власником Банку.

За словами директора-розпорядника Фонду Світлани Рекрут, у межах тимчасової адміністрації в банку Фонд успішно завершив усі процедури і передав його акції державі.

"Було призначено подані Міністерством фінансів та погоджені Національним банком кандидатури членів Правління та Наглядової ради банку, а також підготовлено та укладено договір купівлі-продажу акцій банку", – зазначила Рекрут. 

Також новопризначений голова правління АТ "Сенс Банк" Дмитро Кузьмін заявив, що його команда ставить собі за мету зберегти довіру клієнтів банку. 

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Нагадаємо, що 21 липня Кабінет міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі у Фонду гарантування вкладів акції Сенс Банку за 1 гривню. Таким чином Сенс Банк стає державною фінустановою під управлінням Міністерства фінансів.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє мінімальні обмеження для клієнтів "Сенс Банку" в період його націоналізації до ранку понеділка, 24 липня. У цей період не видаватимуть кредитів.

Головою правління "Сенс банку" призначено ексочільника Універсал банку Дмитра Кузьміна. 

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