Фонд гарантування вкладів припинив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банку"

На сьогодні держава є повноцінним власником Банку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб припинив тимчасову адміністрацію в АТ "Сенс Банк", робота якої тривала менше ніж три доби.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідне рішення прийняла виконавча дирекція Фонду. На сьогодні держава є повноцінним власником Банку.

За словами директора-розпорядника Фонду Світлани Рекрут, у межах тимчасової адміністрації в банку Фонд успішно завершив усі процедури і передав його акції державі.

"Було призначено подані Міністерством фінансів та погоджені Національним банком кандидатури членів Правління та Наглядової ради банку, а також підготовлено та укладено договір купівлі-продажу акцій банку", – зазначила Рекрут.

Також новопризначений голова правління АТ "Сенс Банк" Дмитро Кузьмін заявив, що його команда ставить собі за мету зберегти довіру клієнтів банку.

Нагадаємо, що 21 липня Кабінет міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі у Фонду гарантування вкладів акції Сенс Банку за 1 гривню. Таким чином Сенс Банк стає державною фінустановою під управлінням Міністерства фінансів.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє мінімальні обмеження для клієнтів "Сенс Банку" в період його націоналізації до ранку понеділка, 24 липня. У цей період не видаватимуть кредитів.

Головою правління "Сенс банку" призначено ексочільника Універсал банку Дмитра Кузьміна.