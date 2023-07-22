Лоукостер Ryanair допускає відновлення польотів в Україну до кінця цього року

Ірландська Ryanair, найбільша європейська бюджетна авіакомпанія, розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця поточного року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору.

Про це виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Розглядаємо два плани: один - коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш імовірний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року", - сказав О'Лірі.

Він навів як приклад досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати.

"Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно, й вони (місцева влада - ред.) можуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси", - зазначив О'Лірі.

За його інформацією, наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси в Україну.

"Я думаю, ми маємо бути оптимістами. Наразі міністерство працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми виконуватимемо ці рейси", - сказав голова Ryanair.

Водночас він наголосив, що якщо Україні не вдасться переконати EASA – Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва та Львова безпечно, то відновити польоти компанія не зможе.

Нагадаємо, у травні ще одна українська авіакомпанія відновила польоти в Європі. Це вже четверта українська авіакомпанія, яка відновила польоти на пасажирських літаках після повномасштабного російського вторгнення в Україну.