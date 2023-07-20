У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
У ГУР спростували причетність до вибухів на полігоні в Криму (уточнено)
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
У Криму палає і вибухає полігон із боєприпасами
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
ГоловнаЕкономікаФінанси

З початку року Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 71,4 млрд гривень

До правоохоронних органів направлено 586 матеріалів.

З початку року Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 71,4 млрд гривень
Ілюстративне фото
Фото: emirates247.com

За І півріччя 2023 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів матеріали на суму 71,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що Держфінмоніторинг вживає посилені заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення РФ фінансово-економічного потенціалу для продовження війни в Україні та повного відшкодування усієї шкоди, що була нанесена. Так, за І півріччя 2023 року до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів (318 узагальнених матеріалів та 268 додаткових узагальнених матеріалів).

Підписуйтесь на наш Google News

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 71,4 млрд гривень.

У І півріччі 2023 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 3,3 млрд гривень.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією РФ. Так, у І півріччі 2023 року до правоохоронних органів направлено 143 таких матеріали.

Нагадаємо, минулого року з початку війни і до травня Держфінмоніторинг заморозив понад 1 млрд гривень на 355 банківських рахунках через підозру у фінансуванні діяльності проросійських структур та терористичних організацій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies