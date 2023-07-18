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"Нафтогаз" пояснив, як повернути переплату у випадку зміни постачальника

Наразі не існує механізму переказу коштів між постачальниками газу. 

"Нафтогаз" пояснив, як повернути переплату у випадку зміни постачальника

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пояснила, як повернути переплату за газ при у випадку зміни компанії-постачальника.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що потрібно особисто звернутися з заявою про повернення переплати до попередньої газопостачальної компанії. Впродовж 5 календарних днів вона зобов'язана надати відповідь та повернути кошти. 

У Нафтогазі наголосили, що забрати переплату може лише клієнт, оскільки наразі не існує дієвого механізму щодо переказу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками газу. 

"Додатково інформуємо, що у разі ігнорування попереднім постачальником письмової вимоги щодо повернення переплати споживачу, останній має право на отримання компенсації у розмірах та порядку встановлених мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 року № 1156", - йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що газопостачальна компанія “Нафтогаз України” продовжила дію тарифного плану “Фіксований” ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

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