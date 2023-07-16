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У Києві через спеку ввели обмеження для великовагового транспорту

Обмеження ввели задля збереження дорожнього покриття.

У Києві через спеку ввели обмеження для великовагового транспорту

На дорогах Києва у неділю, 16 липня, з 15:00 через спеку ввели обмеження на рух для великовагового транспорту загальною вагою понад 24 тонни.

Про це патрульна поліція Києва повідомляє в Telegram.

«Сьогодні з 15-ї години на території столиці введений тепловий режим. Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в’їзду в Київ, так і пересування містом», – ідеться в повідомленні.

У поліції додали, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Обмеження ввели задля збереження дорожнього покриття, яке руйнується внаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту в спекотну погоду.

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Нагадаємо, що від 17 липня на частині столичної Кільцевої дороги буде обмежено рух транспорту.

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